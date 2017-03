Tweet des Tages

"Sommer 1999. Abercrombie T-Shirts und Fischerhüte. Ich eröffne die Show für diesen Kerl und seine Band. Schaut mal mein nervöses Lächeln!"

Heute sind Mandy Moore (32, "Nur mit Dir - A Walk to Remember" ) und Justin Timberlake alte Hasen im Showbusiness. Doch vor 18 Jahren sah das noch ganz anders aus - und an diese Zeit erinnert sich die Amerikanerin ganz besonders gerne zurück. Auf Instagram postete sie ein süßes "Throwback"-Foto von sich und dem jungen Justin Timberlake. 1999 durfte sie den Teenieschwarm und seine Boyband NSYNC nämlich als Vorband begleiten! Die damals 15-Jährige hatte gerade ihre erste Single "Candy" veröffentlicht, Timberlake und Co. stand zu der Zeit der Höhepunkt ihrer Boyband-Karriere bevor.