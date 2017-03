Tweet des Tages

"Preisträger beim Jupiter und auch noch Geburtstagskind!!!! Oh Happy Day... Lass dich feiern, liebster Jannis!"

Mit diesen lieben Worten und einem Schnappschuss gratuliert Maria Ehrich (24, "Ku'damm 56") ihrem Schauspiel-Kollegen und Freund Jannis Niewöhner (25, "Jonathan") auf Instagram gleich doppelt. Der Berliner wurde nämlich nicht nur für seine Hauptrolle im gemeinsamen Film "Smaragdgrün" mit dem Jupiter-Award in der Kategorie "Bester Darsteller national" ausgezeichnet. Er feierte im Anschluss an die Preisverleihung auch noch direkt in seinen Geburtstag rein. Mit dabei war natürlich seine Filmpartnerin. Ehrich und Niewöhner standen in den vergangenen Jahren für die drei Verfilmungen der "Edelsteintrilogie" von Kerstin Gier regelmäßig gemeinsam vor der Kamera.