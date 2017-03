Tweet des Tages

"In diesem Dorf, in Polen, habe ich bis zu meinem sechsten Lebensjahr bei meiner Oma gelebt. Meine Kindheit war schön hier, wir haben zwar in Armut gelebt, aber das was ich hier erlebt habe, kann man nicht mit Geld bezahlen."

Mit diesem Worten - und einem Foto von sich in besagtem Dorf - erinnert sich Model Sara Kulka (26) an ihre Kindheit in Polen zurück. Auf dem Bild, das sie auf Instagram postete, hat Kulka ihre kleine Tochter im Arm und trägt sie über eine notdürftig befestigte Straße. "Das Dorf war voller Kinder, jedes Alter vertreten, wir haben alle zusammengehalten", schreibt sie weiter. Außerdem lässt sie ihre Fans wissen, dass eine solche Reise in ihre Heimat "jedes Jahr" ansteht. Denn die Mutter von zwei Töchtern (3 Jahre und 5 Monate) möchte ihren Kindern zeigen "wo ihre Mama herkommt, wo sie geboren wurde und wo ihre Familie lebt".