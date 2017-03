Tweet des Tages

"Alles Gute zum Muttertag an eine weitere, tolle Mutter. An jemanden, der diese hübschen Kleinen zu den kostbarsten, liebsten und ganz besonderen Kindern erzogen hat. Eine Frau, die dynamisch, leidenschaftlich, intelligent und liebevoll zu ihren Kindern ist - was kann man sich mehr wünschen? Danke, dass du mir das schönste Geschenk gegeben hast, Victoria."

David Beckham (41) hat seiner Frau Victoria (42, "Forever" ) einmal mehr eine zuckersüße Liebeserklärung gemacht. Auf seinem Instagram-Account postete der Ex-Fußballer dazu ein Schwarz-Weiß-Foto seiner Familie. Darauf ist die Modedesignerin gemeinsam mit den Söhnen Brooklyn (18), Romeo (14) und Cruz (12) sowie Töchterchen Harper (5) zu sehen - allerdings nur von hinten, wie sie aufs Meer hinausblicken. Anlass für die rührenden Worte ist der Muttertag, der 2017 in Großbritannien am 26. März gefeiert wird.