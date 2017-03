Tweet des Tages

"Sieben Jahre. Eine feierliche Leidenschaft hat sich in meinem Herzen eingenistet, sie drängt zu dir, zieht dich tief in mich hinein und an den Ursprung meines Lebens..."

Kein Anzeichen vom "verflixten siebten Jahr" gibt es bei Guy Ritchie (48, "Snatch" ) und seiner Frau Jacqui Ainsley (35). Anlässlich des Jubiläums postete das Model ein süßes Bild von sich und ihrem Mann. Darauf zu sehen: Die beiden, wie sie sich vor einem romantischen Sonnenuntergang verliebt in die Augen sehen und kurz davor sind, sich zu küssen. Dazu schrieb sie ein Zitat der britischen Schriftstellerin Charlotte Brontë sowie Hashtags wie "Lebensgefährte" und "Liebe". Diese beiden scheinen also auch nach sieben Jahren Beziehung noch bis über beide Ohren verliebt zu sein.