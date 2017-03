Tweet des Tages

"Ich kann euch sagen: Ich liebe es, wenn dieser Typ mich bei der Arbeit besucht!"

So mancher mag froh sein, während der Arbeit etwas Abstand vom Partner zu bekommen. Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory" ) würde am liebsten jede Sekunde mit ihrem Freund Karl Cook verbringen - und das zeigt sie allen mit ihrem neuesten Instagram-Post. Eng umschlungen sitzen die beiden auf der legendären Couch der Serie "The Big Bang Theory". Auch ihre Followern gefällt das Bild, allerdings wird weniger das Liebesglück kommentiert, sondern stellen viele fest: "Der Typ sitzt auf Sheldons Platz!"