Tweet des Tages

"Keine Sorge, kleines Mädchen, du kannst mich so fest und so lange du willst halten. Ich gehöre schon ganz dir und ich werde dich niemals gehen lassen. Jetzt habe ich zwei unglaubliche Frauen in meinem Leben. Mein Sohn und ich sind zwei glückliche Kerle."

Vaterfreuden bei Chad Murray (35)! Er und seine Frau Sarah Roemer (32) sind Eltern einer Tochter geworden. Via Instagram verbreitete der Schauspieler die freudige Nachricht. Mit dem süßen Bild, auf dem die Kleine den Finger ihres Papas fest umfasst, zeigt der "Gilmore Girls" -Star, dass er sie gar nicht mehr loslassen möchte. Murray und Roemer lernten sich während der Dreharbeiten zur Serie "Chosen" kennen, heirateten 2015 und wurden kurz darauf Eltern eines Sohnes. Wie bei ihrem Sohn wird auch der Name der Neugeborenen geheim gehalten.