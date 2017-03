Tweet des Tages

"Die Schöne und das Biest!"

Pop-Legende Madonna (58, "Like a Virgin" ) verkleidete sich bereits vor ein paar Jahren anlässlich des jüdischen Festes Purim als Daenerys Targaryen, die "Mutter der Drachen" aus der TV-Serie "Game of Thrones" . Auch dieses Jahr feierte die Sängerin das Fest und verwandelte sich kurzerhand in eine Mischung aus Belle und dem Biest, aus dem Film "Die Schöne und das Biest" , wie sie ihren Fans auf Instagram zeigt. Und denen gefällt ihr neuer Look - sie kommentieren reihenweise "OMG, ich liebe es!"