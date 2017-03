Tweet des Tages

"Meine untoten Brüder... Ich dachte, Vampire können nicht altern. Wir sehen definitiv nicht mehr wie vor acht Jahren aus, aber das Make-up hat geholfen. Lasst uns das Glas erheben, um acht wundervolle Staffeln gemeinsam zu feiern. Es war so ein schönes (und Leber schädigendes) Abenteuer euch alle zu kennen. Prost, Familie!"

Time to say goodbye! Am Freitagabend flimmerte die finale Episode der beliebten US-Vampirserie "The Vampire Diaries" über den Bildschirm. Klar, dass nach so vielen gemeinsamen Jahren vor der Kamera auch die Hauptdarsteller etwas wehmütig werden. Und so postete Nina Dobrev (28, xXx - Die Rückkehr des Xander Cage ) bei Instagram ein Selfie von sich und ihren Co-Stars Ian Sommerhalder (38) und Paul Wesley (34), um den beiden ein paar rührende Zeilen zu widmen. Die acht erfolgreichen Staffeln feierte das Trio standesgemäß bei einem Glas Champagner.