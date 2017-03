Tweet des Tages

"Wir treten in riesige Fußstapfen."

"Jurassic World" -Regisseur Colin Trevorrow (40) hat via Twitter einen ersten Blick auf die Fortsetzung "Jurassic World 2" gewährt. Auf dem Foto ist ein kleines Mädchen zu sehen, das in einem Museum steht, umgeben von großen Dinosaurierskeletten. Wer die Kleine ist und welche Rolle sie spielt, ist nicht bekannt. Was feststeht: "Jurassic World 2" wird im Juni 2018 in die Kinos kommen. Regie führt Juan Antonio Bayona (41), Trevorrow ist Produzent. Die Hauptdarsteller Chris Pratt (37, "Passengers" ) und Bryce Dallas Howard (36, "The Help" ) sind wieder mit von der Partie.