Tweet des Tages

"Yoga mit Kunal Nayyar. Namaste"

Wird in "The Big Bang Theory" Raj Koothrappali alias Kunal Nayyar (35) zur Sportskanone? Co-Star Kaley Cuoco (31), die in der Serie Penny spielt, postete jetzt zumindest ein Foto vom Set, auf dem beide fleißig Yoga-Übungen machen. Um ehrlich zu sein, sieht der Kopfstand bei Cuoco aber um einiges professioneller aus als bei Nayyar, der irgendwie in der Luft hängt. Vielleicht sollte er das mit dem Sport doch lieber lassen...