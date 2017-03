Tweet des Tages

"Ich habe einfach zu viel Zeit am Flughafen. Danke Evan L Hainey, dass du festhalten konntest, wie cool ich bin."

Vanessa Hudgens (28, "Beastly" ) hat die Wartezeit am Flughafen damit verbracht, herumzublödeln. Die Schauspielerin postete ein Video von sich, in dem sie auf einem kleinen Koffer sitzt und darauf herumfährt. Sie hat auch gut lachen: Vor ein paar Wochen startete die Comedyserie "Powerless" mit ihr in der Hauptrolle auf dem US-Sender NBC. Ob und wann die Serie in Deutschland laufen wird, steht allerdings noch nicht fest.