Tweet des Tages

Emma Roberts (26, "Wild Child" ) erinnert sich gerne zurück an den Auftritt ihrer Tante Julia Roberts (49, "Pretty Woman") bei der Verleihung der Oscars 2001. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie neben einem Plakat der Schauspielerin zeigt. Auf dem Bild ist Julia in einem schwarz-weißen Kleid zu sehen. Sie hatte an dem Tag den Award als beste Schauspielerin für den Film "Erin Brockovich" gewonnen. Roberts sagte in einem Interview mit "E!News" am gleichen Abend, sie habe Julia damals zu dem "Stinktierkleid" geraten, da Emma die Robe ihrer Tante an dieses Tier erinnerte.