Tweet des Tages

"Date-Abende mit Mr. Blue Eyes sind die besten Abende"

Kaley Cuoco (31, "Die Trauzeugen AG" ) ist mit ihrem Freund Karl Cook (26) sehr happy - und lässt ihre Instagram-Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Der Star aus "The Big Bang Theory" postete während ihres Dates ein süßes Pärchenbild, auf dem sie und ihr blauäugiger Beau in die Kamera strahlen. Auch Cook, der professioneller Reiter ist, genießt es, mit seiner Herzdame auszugehen. Er postete ebenfalls ein Foto von sich und seiner Angebeteten und schrieb dazu: "Ich liebe es, mich mit dieser wunderschönen Frau herauszuputzen. Mein Ziel ist immer, so wenig beschissen wie möglich auszusehen, denn seien wir mal ehrlich: Das ist alles, worauf ich neben Kaley hoffen kann."