Tweet des Tages

"Meine Liebe"

Khloé Kardashian (32, "Strong Looks Better Naked" ) im Liebesglück: Die Reality-Darstellerin befindet sich gerade im romantischen Urlaub mit ihrem Freud, dem kanadischen Basketball-Star Tristan Thompson (25), und könnte kaum glücklicher sein. Ihr neuster Instagram-Schnappschuss zeigt das Paar in Badesachen im Meer stehen, beide haben die Arme umeinander gelegt. "Meine Liebe", kommentierte Kardashian das süße Pärchenbild. Erstmals zusammen gesichtet wurden die beiden im September, auch wenn die 32-Jährige da noch offiziell mit dem Ex-NBA-Spieler Lamar Odom (37) verheiratet war. Seit Dezember ist sie jedoch geschieden - und kann ihr neues Liebesglück ganz unbeschwert genießen.