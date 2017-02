Tweet des Tages

"Wenn die Crew zusammenkommt, weil die Brit Awards uns ausgelaugt haben... Frühstück für Champions."

Rita Ora (26, "I Will Never Let You Down" ) hat sich nach der Verleihung der gestrigen Brit Awards mit ihrer Crew gleich mehrere Pizzen gegönnt. Die Sängerin postete davon ein Foto von sich und zwei Crewmitgliedern auf Instagram. Auf dem Bild sitzen die drei auf dem Boden und essen genüsslich Pizza. Wie viele Pizzen bestellt wurden, kann man dabei kaum zählen. Rita Ora hatte bei der Verleihung unter anderem den Rag'n'Bone Man (32, "Human") als Gewinner in der Kategorie "British Breakthrough" verkündet.