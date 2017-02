Tweet des Tages

"Es ist nicht alltäglich, dass jemand in dein Leben tritt und dich dazu bewegt, ein besserer Mensch zu sein. Ich fühle mich so gesegnet, an deiner Seite zu sein."

Schauspieler Colton Haynes (28, "Arrow" ) schwebt auf Wolke sieben - und das dürfen alle wissen. Auf Instagram postete er das erste Selfie mit seinem Freund, dem Star-Floristen Jeff Leatham. Bereits am Valentinstag hatte er ein Bild von sich Arm in Arm mit Leatham veröffentlicht. Allerdings waren nur ihre dunklen Silhouetten zu erkennen: Sie standen in einem Herz aus Rosenblättern auf einem Dach und schauten sich den Sonnenuntergang an. Es ist Haynes erste öffentliche Beziehung zu einem Mann. Er hatte sich erst vergangenes Jahr geoutet, obwohl er nach eigenen Angaben schon als Teenager von seiner Homosexualität wusste.