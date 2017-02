Tweet des Tages

"Fröhlichen Sonntag! Ich sauge die Sonne im umwerfenden Neuseeland auf. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag!"

Reese Witherspoon (40, "Walk The Line" ) macht momentan mit Freundinnen Urlaub in Neuseeland und lässt es sich richtig gut gehen. Die hübsche Blondine postete ein Foto von sich, das sie vor einem Weingut und einem Berg zeigt. Wegen des tollen Wetters trägt die Schauspielerin einen Sonnenhut und hält ein Weinglas in der Hand. Zuvor schrieb sie bereits auf Instagram, dass sie zum ersten Mal nach Neuseeland fliegen würde. Sie wolle dort "wandern gehen, mit Schafen kuscheln oder die Kiwi-Vögel sehen".