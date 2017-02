Tweet des Tages

"Habe meinen Geburtstag in Österreich mit Bier und frittiertem Essen verbracht, yep yep yep"

Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) hat seinen Geburtstag wohl ganz gemütlich verbracht, und zwar in Österreich. Mit ein paar Krügen Bier und Schnitzel mit Pommes auf dem Teller, blickte er happy in die Kamera, wie auf seinem Instagram-Account zu sehen ist. Sheeran hat auch allen Grund zu feiern. Am Freitag erschien sein neuer Song "How Would You Feel (Paean)", die dritte Single-Auskopplung seines Albums "Divide" , das ab dem 3. März erhältlich ist.