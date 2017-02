Tweet des Tages

"Ihr wisst alle, wie sehr ich Musik liebe. Wenn dich also einer deiner Lieblings-Produzenten, Kygo, ins Studio einlädt, dann gehst du hin... Nicht damit gerechnet habe ich, in die Aufnahmekabine zu gehen. Haha... hab niemals Angst, deine eigene Komfortzone zu verlassen!

Vin Diesel (49, "Fast & Furious" ) ist ein wahres Multitalent in der Filmbranche. Er verkörpert nicht nur den perfekten Bösewicht oder den muskulösen Helden auf der Kinoleinwand, sondern ist auch erfolgreicher Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Doch eine weitere Leidenschaft gilt der Musik - besonders der DJ und Musikproduzent Kygo ("Firestone" ) hat es ihm angetan. Wie er via Instagram zeigte, besuchte er nun den 25-jährigen in seinen Studios. Dort sprang er sogar über seinen Schatten und stellte sich hinter das Mikrofon. Ob Kygo bei ihm noch weitere, ungeahnte Talente als Sänger entdecken konnte?