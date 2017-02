Tweet des Tages

"Kein Foto kann die Schönheit eines Familienwochenendes in Malibu einfangen."

Britney Spears (35, "Blackout" ) kann mit ihrer Familie momentan richtig schön entspannen. Sie postete kürzlich ein Foto von sich am Pool eines Apartments in Malibu, Los Angeles. Im Hintergrund sind das Meer und die untergehende Sonne zu sehen. Die Sängerin hat allerdings auch allen Grund zur Freude: Der Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (25) geht es nach einem Unfall wieder besser. Die achtjährige Maddie Briann Aldridgewar war laut US-Medienberichten am 5. Februar auf dem Grundstück ihrer Familie mit einem motorisierten Fahrzeug verunglückt.