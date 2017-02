Tweet des Tages

"Wir sind immer füreinander da, durch dick und dünn und ganz egal, was die Leute über uns sagen. Wir sind Liebhaber, wir sind Streithähne und wir sind extrem starke Frauen. Oft missverstanden von der Öffentlichkeit, aber scheiß' drauf, wenn es eine Person auf der Welt gibt, die mich versteht, ist sie es."

Auf die beste Freundin kann man sich immer verlassen. Besonders Amber Rose (30) braucht in diesen Tagen Unterstützung von Blac Chyna (28). Dass sie immer zueinanderhalten, zeigte das Model nun mit einem süßen Instagram-Post. Die Blondine hatte negative Schlagzeilen gemacht, nachdem sie sich vor wenigen Tagen von ihrem Freund Val Chmerkovski (30) getrennt und kurz darauf knutschend mit ihrem Ex-Mann Wiz Khalifa (29) den roten Teppich betreten hatte. Zwar hatte sie das Missverständnis über ein etwaiges Liebescomeback mit dem Rapper via Instagram klargestellt, eines scheint dennoch für sie am wichtigsten: Dass ihre beste Freundin die Wahrheit kennt und sie immer aufeinander zählen können.