Tweet des Tages

"Gekleidet wie ein Gangster und Papa muss arbeiten, aber jemand kann nicht loslassen. Ich, nicht sie."

Bei den "NAACP Image Awards" als "Entertainer of the Year" ausgezeichnet zu werden, ist Anlass genug, den Abend der Verleihung kaum erwarten zu können - sollte man meinen. Denn für Dwayne "The Rock" Johnson (44, "Fast & Furious 7" ) gibt es jemanden, der ihn dazu bringt, am liebsten zu Hause zu bleiben: Töchterchen Jasmine macht "The Rock" das Ausgehen schwer. Das zeigte er mit seinem neuesten Instagram-Post. Im schicken Anzug gekleidet und bereit für die Preisverleihung hält er cool seine Einjährige im Arm.