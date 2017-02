Tweet des Tages

"Für diejenigen unter uns, die ohne Schnee aufgewachsen sind ... es wird niemals langweilig!"

Es gibt Dinge, die wecken sogar im härtesten Kerl das Kind. So wird Hugh Jackman (48), der für seine Action-Rollen in "Wolverine" oder "X-Men" bekannt ist, bei Schnee wieder zum kleinen Jungen. Begeistert postete er ein Bild auf seinem Instagramaccount, auf dem er im Kapuzenpulli im Schneegestöber steht und in die Kamera brüllt. Als geborener Australier ist und bleibt Schnee also etwas ganz Besonderes für ihn.