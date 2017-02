Tweet des Tages

"Es ist offiziell alles im Kasten. Ein letztes Foto der Brüder vor dem Camaro. An die Fans: Danke, dass ihr Teil dieser Reise in unserem Leben wart. Ohne euch hätten wir das nicht machen können."

Nach acht Staffeln ist die Mystery-Serie "Vampire Diaries" nun offiziell abgedreht. Hauptdarsteller Paul Wesley (34) alias Stefan Salvatore sagte mit diesem emotionalen Instagram-Post Lebewohl. Arm in Arm ist er auf dem Foto mit Ian Somerhalder (38) zu sehen, der acht Jahre lang seinen Serienbruder Damon Salvatore gespielt hat. Die Fans sind traurig: "Ich werde euch vermissen, danke für diese Jahre", schreibt ein Follower. Die letzte Folge der Serie flimmert in den USA bereits am 10. März über die Bildschirme, in Deutschland ist die finale Staffel ab 30. März im Free-TV zu sehen.