Tweet des Tages

"Der schönste Moment nach dem Ausgehen ist, nach Hause zu meinen Lieben zurückzukommen."

Nicht ihr Mann und ihre Tochter sind es, die Salma Hayek (50, "Frida" ) am liebsten nach einer durchfeierten Nacht wiedersieht, sondern ihre Hunde! So scheint es jedenfalls, denn auf Instagram postete sie jetzt ein Bild, auf dem sie im Abendkleid mit ihren zwei Vierbeinern schmust. Zu ihren "Lieben" gehören also eindeutig auch diese beiden. Dazu kommentierte die 50-Jährige rührende Hashtags wie "bedingungslose Liebe" und "der beste Freund des Menschen". Mit Sicherheit wird ihre Familie genau so happy sein, wenn die vielbeschäftigte Schauspielerin von Events heimkommt. Mit Ehemann François-Henri Pinault (54) hat sie eine neunjährige Tochter namens Valentina.