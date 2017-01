Tweet des Tages

"Wir sehen uns in einer Woche, meine Lieben #dangerouswomantour"

Ariana Grande (23) kann es kaum erwarten: Am 2. Februar startet endlich ihre Tour zum neuen Album "Dangerous Woman" . Voller Vorfreude postete sie dazu ein Foto auf Instagram, auf dem sie sexy in Plateausandalen und Felljacke vor dem Spiegel posiert. Damit zeigt sie ihren Fans nicht nur, wie sehr sie sich auf die nächsten Monate in Amerika und Europa freut, sondern gibt ihnen nebenbei auch noch private Einblicke in ein chaotisches Zimmer. So sieht es also aus, wenn Stars für ihre Tour packen müssen...