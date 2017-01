Tweet des Tages

"Happy Happy Birthday an diese wunderschöne, niederländische Königin @Doutzen. Ich hoffe dein Tag ist voll von Liebe, Geschenken, Freunden und Familie."

Am Montag wurde Model Doutzen Kroes 32 Jahre alt. Anlässlich dieses Ehrentages wandte sich ihre Kollegin Karlie Kloss (24) per Instagram an die niederländische Schönheit. Die Amerikanerin postete ein Selfie von sich mit Kroes und gratulierte ihr zum Geburtstag. Beide liefen schon als "Engel" für das bekannte Dessous-Label "Victoria's Secret" über den Laufsteg.