Tweet des Tages

"Ich liebe Frauen. Ich lebe für meine zwei Töchter. Und ich bin voller Stolz und Einigkeit mit allen Frauen heute."

Am Samstag fand der internationale "Women's March" statt - Frauen aller Welt setzten sich für ihre Rechte ein und protestierten friedlich. Und obwohl Drew Barrymore (41, "Verrückt nach dir" ) momentan im Premieren-Stress ihres neuen Streifens "Santa Clarita Diet" ist, drückte sie ihre Meinung aus und postete diese starken Worte auf ihrem Instagram-Account. Damit zeigte die Golden-Globe-Preisträgerin nicht nur, wie sehr ihr die Gleichberechtigung der Frauen am Herzen liegt, sondern ebenso, dass sie sich - auch als Hollywoodstar - auf der gleichen Ebene sieht, wie all die anderen Frauen und Mütter dieser Welt.