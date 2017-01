Tweet des Tages

"Herzlichen Glückwunsch große Schwester! #bigsisterparty"

Sängerin Pink (37, "So What" ) hat für ihre Tochter Willow Sage Hart (5) eine "Große Schwester Party" geschmissen. Davon postete die zweifache Mama ein Foto auf Instagram. Mit Luftballons und einem großen Schokokuchen zeigte sie ihrer Tochter, dass die ganze Aufmerksamkeit jetzt nicht nur dem jüngsten Kind gewidmet wird. Ende Dezember hat Pink nämlich ihren Sohn Jameson Moon geboren. Pink und ihr Mann Carey Hart (41) heirateten 2006 in Costa Rica. Sie trennten sich 2008, versöhnten sich aber kurz darauf wieder. 2011 kam dann ihre Tochter zur Welt.