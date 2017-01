Tweet des Tages

"Nur ein paar Sportbegeisterte beim Schwitzen!! The Rock, danke für die Liebe und die positive Energie und Inspiration, die du in die Welt bringst!!"

Starauflauf im Fitnessstudio: Jennifer Lopez (47, "On the Floor") und Dwayne "The Rock" Johnson (44, "Pain & Gain" ) haben sich im Gym getroffen und gemeinsam Sport getrieben, wie ihr neustes Instagramfoto zeigt. Auf dem Selfie zu sehen sind die beiden vor Trainingsgeräten. Während der "Sexiest Man Alive" schon gut durchgeschwitzt aussieht, scheint die Sängerin noch ziemlich frisch zu sein.