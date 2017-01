Tweet des Tages

"Sommerliche Tage. Ich mit 4 Jahren."

Katie Holmes (38, "Batman Begins" ) nimmt ihre Fans mit zurück in die Vergangenheit.Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Bild aus ihrer Kindheit. Darauf sitzt die Ex-Frau von Tom Cruise (54,"Top Gun" ) mit einer Schwimmweste in einem Boot. Die damals Vierjährige schaut etwas skeptisch und ist im Begriff, sich ihren Daumen in den Mund zu schieben. Eines fällt den Fans sofort auf: "Suri sieht aus wie du!" Aber nicht nur wegen der Ähnlichkeit zu ihrer inzwischen zehnjährigen Tochter kommt der Schnappschuss gut an. Ihre Fans sind auch einer Meinung: Die junge Katie Holmes ist "so süß".