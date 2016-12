Tweet des Tages

"Küsse von meinem Baby Girl"

Stolz postete Victoria Beckham (42) einen Schnappschuss ihrer Tochter Harper (5) am Strand auf Instagram. Der jüngste Beckham-Spross schreibt darauf eine süße Nachricht an seine Eltern in den Sand: "Ich liebe Mama und Papa." Diese Liebesbekundung verziert sie mit drei großen Blumen. Die Beckhams verbringen ihren Winterurlaub im Warmen und halten ihre Fans mit zahlreichen Fotos und Videos auf dem Laufenden. So postete David Beckham (41) etwa einen Schnappschuss seiner Frau als Meerjungfrau im Pool und Brooklyn Beckham (17) teilte schon Fotos einer Boots-Tour.