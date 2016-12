Tweet des Tages

"Er hat tolle Fähigkeiten."

Olly Murs (32, "Troublemaker" ) kann nicht nur gut singen, er hat auch noch so manch andere Fähigkeit. So kann der Sänger zum Beispiel wunderbar Kekse mit dem Mund auffangen, wie er mit einem Video auf Twitter beweist. Darin sieht man, wie ihm ein Freund ein Plätzchen zuwirft und er es problemlos schnappt. Anscheinend verlegte Murs seine Weihnachtsparty einen Abend vor: In dem Clip sind seine Freunde und er mit Bier und Snacks zu sehen. Der Sänger trägt einen schicken Pulli mit sexy Weihnachtsfrau-Dekolleté-Aufdruck.