Turteliges Red-Carpet-Debüt für Sebastian und Clea-Lacy

Es geschehen noch Zeichen und Wunder - zumindest scheint es so. Am Montagabend sind der 2017er-"Bachelor" Sebastian Pannek (30) und seine Auserwählte, Clea-Lacy Juhn (25), zusammen in Frankfurt auf dem roten Teppich aufgetaucht. Und was die beiden Flirtshow-Sternchen da so zur Schau stellten, sah so aus, als habe sich bei der Kuppelshow ausnahmsweise wirklich ein Paar gefunden!

Vor der Verleihung der PRG Live Entertainment Awards präsentierten der Ex-Junggeselle und seine Rosendame den Kameras nämlich nicht nur zwei strahlende Lächeln. Darüber hinaus schien Pannek seine Hände gar nicht von Juhns Taille lassen zu können. Die 25-Jährige wiederum hauchte dem "Bachelor" immer wieder zarte Küsse auf die Wange.

Wieviel dran ist, an der großen "Bachelor"-Liebe, das wird die Zeit zeigen. Zweifel gibt es noch. Denn für eine kurze Fotosession lässt sich notfalls auch viel mimen. "Ein Überraschungseffekt muss her, den es noch nie gab. Wenn sie das Ding zusammen als 'Paar' durchziehen, können lukrative Angebote ins Haus flattern", vermutete etwa die verschmähte Kandidatin Janika unlängst. Clea-Lacy aber versicherte schon im März: "Wir haben uns kennen und lieben gelernt und freuen uns umso mehr, nun unsere Zweisamkeit zu genießen."