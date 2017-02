"True Blood"-Star Stephen Moyer wechselt ins "X-Men"-Universum

Schauspieler Stephen Moyer (47) hat sieben Staffeln lang Blut gesaugt - als Vampir Bill in der erfolgreichen HBO-Serie "True Blood" . Nun wechselt er ins Mutanten-Universum. Der Ehemann von Oscar-Gewinnerin Anna Paquin (34, "Das Piano" ) übernimmt die Hauptrolle in einer neuen "X-Men"-Serie, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Darum geht's in der neuen Serie

Die neue Show hat zwar noch keinen Titel, doch Moyer soll Reed verkörpern, einen Anwalt. Die Serie soll im gleichen Universum spielen wie die bekannten Kinofilme. Im Mittelpunkt stehen jedoch zwei gewöhnliche Eltern, deren Kinder Mutanten-Fähigkeiten besitzen. Die Familie ist schließlich gezwungen vor der mutantenfeindlichen Regierung zu fliehen und schließt sich einem Untergrundnetzwerk von Mutanten an. Fortan müssen sie ums Überleben kämpfen.

Neben Moyer sind bereits Blair Redford (33, "Switched at Birth" ) und Jamie Chung (33, "Sucker Punch" ) mit an Bord. Redford spielt Sam, den Anführer der untergetauchten Mutanten. Chung ist als Mutantin Blink zu sehen, die teleportieren kann. Die Pilotfolge stammt aus der Feder von "Burn Notice" -Schöpfer Matt Nix (45). "X-Men" -Regisseur Bryan Singer (51) wird hinter der Kamera das Zepter übernehmen.