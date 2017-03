Trotz Quotenflop: "True Detective" soll eine dritte Staffel bekommen

Die erste Staffel wird noch immer über den grünen Klee gelobt, die zweite (etwas zu Unrecht) als Mega-Flop abgetan: An den zwei Ausgaben der HBO-Serie "True Detective" scheiden sich die Fan-Geister. Und weil die zweite Staffel alles andere als ein Quotenerfolg war, schien die Zukunft der Anthologie-Sendung (jede Staffel hat einen komplett anderen Cast und Handlung) höchst ungewiss. Doch wie unter anderem die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet, wird es sehr wohl neue Folgen zur Krimi-Serie geben.

Viel ist zwar noch nicht bekannt, ein Detail macht aber durchaus Mut. So soll "Deadwood" -Erfinder David Milch nun ein Teil der Verantwortlichen sein, "True Detective"-Schöpfer Nic Pizzolatto ist ebenfalls wieder an Bord. Über den potenziellen Cast hingegen ist noch überhaupt nichts bekannt. Bleibt die Show aber ihrer bisherigen Linie treu, dürfen sich Thriller-Fans auf namhafte Stars freuen. In Staffel eins ermittelten immerhin Woody Harrelson und Oscar-Gewinner Matthew McConaughey, in den Folgen danach gingen Colin Farrell, Vince Vaughn und Rachel McAdams auf gefährliche Ermittlung.