"Triplicate": Ein neues Album von Bob Dylan kommt im März

Das klingt ein wenig kurios: Der amtierende Literaturnobelpreisträger kündigt sein neuestes Werk an - und schon ist jetzt klar, dass es keine von ihm selbst ersonnenen Zeilen enthalten wird. Möglich macht es Bob Dylan (75, "Blowin' In The Wind" ). Die Folk-Legende hat am Dienstag etwas überraschend den Releasetermin für ein neues Album bekanntgegeben. Schon am 31. März soll "Triplicate" erscheinen, Dylans 38. Album.

Gleich drei CDs wird das Package enthalten - allesamt mit einem eigenen (Unter-)Titel. Auf "'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" und "Comin' Home Late" werden aber eben keine neuen Songs aus Dylans Feder zu hören sein. Stattdessen sind insgesamt 30 neu aufgenommene Coverversionen von US-amerikanischen Songwriter-Klassikern zu hören. Bereits seit Dienstagnachmittag ist der erste Song zu hören: Auf Youtube ist ein Video zu Dylans Version von Frank Sinatras "I Could Have Told You" verfügbar.