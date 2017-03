Traumhaus Altbau: So wird die Renovierung nicht zum Albtraum

Eine historische Fassade, Giebel, Türmchen, Stuck: Auf der Wunschliste vieler Hauskäufer steht ein Altbau mit Charme und Charakter ganz oben. Doch Vorsicht! Bei der fast immer notwendigen Renovierung können enorme Kosten entstehen. Deshalb ist es wichtig, vor dem Hauskauf einen gründlichen Gebäude-Check durchzuführen.

Vor dem Hauskauf Bauvorschriften checken

Nur so können die anstehenden Ausgaben seriös kalkuliert werden. Als erste Grundlage für die geplante Renovierung kann zum Beispiel diese Checkliste von Schwäbisch Hall dienen. Generell empfiehlt es sich immer, einen Fachmann mit der Erstellung eines professionellen Gutachtens zu beauftragen.

Auch ein Blick in die Bauvorschriften ist vor dem Hauskauf unerlässlich. Gerade bei sehr alten Gebäuden sollte man sich unbedingt bei der Baubehörde erkundigen, ob das Haus seinerzeit mit einer gültigen Genehmigung errichtet wurde. Manchmal müssen Baugenehmigungen nachträglich beantragt werden. Außerdem sollten Sie prüfen, ob die geplante Renovierung in allen Punkten erlaubt ist. Veränderungen an der Statik sind beispielsweise in aller Regel genehmigungspflichtig - also etwa dann, wenn der Grundriss verändert und Wände entfernt werden sollen.

Alte Fenster müssen raus

Apropos Bauvorschriften: Vor allem in Punkten wie Dämmung und Energieeffizienz entsprechen die früheren Regelungen in keiner Weise mehr den heutigen Vorschriften. Die zuletzt 2014 aktualisierte Energieeinsparverordnung (EnEV) stellt hohe Anforderung an die Qualität von Heizung und Wärmedämmung. So wird es der Käufer eines Altbaus in der Regel kaum vermeiden können, die bisherigen Fenster gegen moderne Modelle auszutauschen

Entscheidend ist hier der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient. Dieser U-Wert oder Uw-Wert (früher: K-Wert) misst die Energiedurchlässigkeit der Fenster. Je kleiner er ist, umso besser ist die Dämmung. Während hochwertige Wärmeschutzgläser heute Werte von bis zu 0,2 erreichen, lagen alte Fenster mit Einfachverglasung nicht selten bei über 5. Auch bei der vorhandenen Elektroinstallation wird oft ein Austausch der veralteten Kabel notwendig sein. Meist sind in Altbauten für heutige Ansprüche ohnehin zu wenig Kabel verlegt worden.

Bei Sanierungskosten Fördergelder beantragen

Außerdem ist es zwingend erforderlich, zusammen mit einem Fachmann das Haus auf substanzielle Schäden zu untersuchen, die nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sind: Sind beim Bau Asbest oder andere giftige Stoffe verwendet worden? Weisen die Wände Nässeschäden auf? Haben sich im Gebäude Setzungsrisse gebildet? Sind die Wände von Hausschwamm oder Schimmel befallen?

All diese Fragen sollten Sie vor dem Hauskauf klären und die möglichen Folgekosten einkalkulieren. Liegen die voraussichtlichen Ausgaben dann doch höher als angenommen, muss man den Traum von der historischen Wunschimmobilie aber nicht gleich abschreiben. Für Sanierungsmaßnahmen gibt es unter Umständen attraktive Fördermittel von der staatlichen KfW-Bank.

Advertorial - was ist das?