Trauer um Theater-Star Inge Keller

Inge Keller ist tot: Der Berliner Theater-Star ("Das Kindermädchen" ) ist am 6. Februar im Alter von 93 Jahren verstorben, wie das Deutsche Theater Berlin auf seiner Homepage mitteilt. Die Schauspielerin sei friedlich eingeschlafen, wird Kellers Tochter Barbara Schnitzler (63, "Amour Fou") zitiert.

Inge Keller galt als Grande Dame des deutschen Theaters. Sie spielte in unzähligen Produktionen mit und war mehr als 50 Jahre lang Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Sie spielte aber auch in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit, darunter "Aimée und Jaguar" (1999), "Lola und Bilidikid" (1999) und die Krimi-Reihe "Wilsberg" . Keller hinterlässt zwei Töchter, die ebenfalls als Schauspielerinnen tätig sind.