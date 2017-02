Trash-Metal-Band Kreator erklimmt mit Gottes Hilfe den Charts-Thron

Harte Rockmusik beherrscht diese Woche die Offiziellen Deutschen Album-Charts. Die Trash-Metal-Legenden von Kreator stürmen mit Gottes Hilfe an die Spitze der Charts. Ihre "Gods of Violence" halten die Deutschrock-Band Kärbholz in Schach, die auf Platz zwei eine "Überdosis Leben" einnehmen. Erst auf dem Bronze-Rang kommen mit dem Offenbacher Rapper Soufian und seinem Debüt-Album "Allé Allé" dicke Hip-Hop-Beats ins Spiel, wie GfK Entertainment mitteilt.

In den Single-Charts hält weiterhin Ed Sheeran das Zepter fest in der Hand. Platz eins und zwei gehen an seine beiden Songs "Shape Of You" und "Castle On The Hill" . Direkt dahinter sorgen Clean Bandi feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" für gute Party-Stimmung. Bester Neueinsteiger ist "Scared To Be Lonely" von Martin Garrix und Dupa Lipa auf Platz 19. "Human"-Sänger Rag'n'Bone Man bringt zudem mit "Skin" seinen zweiten Ohrwurm in die Charts (Platz 25).