"Top, die Wette gilt!": Star-Auflauf zu Ehren von Frank Elstner

Mit Frank Elstner feiert am 19. April ein Urgestein der deutschen Abendunterhaltung seinen 75. Geburtstag. Bereits einige Tage zuvor hält Das Erste eine gebührende Lobhudelei auf die TV-Legende. Unter dem Titel "Top, die Wette gilt", also jenem Ausspruch, mit dem Elstner einst seine Show "Wetten, dass..?" zu internationalem Ruhm verhalf, werden am 8. April zahlreiche nationale und internationale Stars erscheinen.

So darf natürlich Thomas Gottschalk (66) nicht fehlen. Er übernahm "Wetten, dass..?" im Jahr 1987 von Elstner und sollte - mit einer kurzen Unterbrechung in Person von Wolfgang Lippert (65) - insgesamt 22 Jahre durch den Abend führen. Auch Michelle Hunziker (40), die von 2009 bis 2011 als Co-Moderatorin der Show fungierte, wird Elstner die Ehre erweisen.

Doch das ist nur der Anfang. Auch TV-Allzweckwaffe Günther Jauch (60) ist Teil der illustren Gästeliste. Er wird sich seinen Redeanteil gegen Powerfrau Barbara Schöneberger (43) erkämpfen müssen, die als Moderations-Profi nicht bei "Top, die Wette gilt!" fehlen darf. Und dann wären da noch die Dauerblödler Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33), die zuletzt mit ihrem Coup bei der Goldenen Kamera für Furore sorgten. Zudem wurde noch die Teilnahme der Schlagersängerin Paola Felix (66) aus der Schweiz bestätigt, weitere Promis sollen ebenfalls zugegen sein.