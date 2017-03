Toni Garrn stiehlt Matthias Schweighöfer die Show

Alle sechs Folgen der Amazon-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer (36, "Der geilste Tag" ) sind ab 17. März verfügbar. Model Toni Garrn (24) hat darin eine Rolle ergattert und darf ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Bei der Premiere in Berlin am Mittwochabend begeisterte die 24-Jährige jedoch in gewohnter Manier: Im coolen, rockigen Outfit zog sie alle Blicke auf sich und stahl sogar ihrem Boss Matthias Schweighöfer die Show.

Das Model trug einen schwarzen, kurzen Lederrock, dazu ein einfaches, weißes, weites Shirt, das sie lässig in den Rock gesteckt hatte und coole schwarze Boots. Am rechten Arm reihte sich ein Armreif an den anderen und ihre langen blonden Haare fielen ihr offen um die Schultern. Simpel, lässig und der Hingucker des Abends.

Joko Winterscheidt (38), der in der Facebook-Live-Übertragung vom roten Teppich zu sehen und hören war, lobte nicht nur Mastermind Schweighöfer und die Serie an sich, sondern er zeigte sich auch von Toni Garrns Schauspielkünsten angetan. Matthias Schweighöfer wiederum scheint auf eine kleine Verschnaufpause zuzusteuern - damit seine Familie mal wieder mehr von ihm habe.