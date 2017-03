Tommy Page: Sänger stirbt mit 46 Jahren

Der am 24. Mai 1970 im amerikanischen Glen Ridge geborene Sänger Tommy Page ist tot. Am besten bekannt für seine Hit-Single "I'll Be Your Everything" aus dem Jahre 1990, wurde Page am Freitag leblos in seiner Wohnung in New York aufgefunden, wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten. Das Branchenmagazin "Billboard" beruft sich auf Freunde Pages, laut denen sich der ehemalige Musiker vermutlich das Leben genommen haben soll.

Nach seinem großen Erfolg arbeitete Page unter anderem bei Reprise Records und wurde später Verleger von "Billboard". Er nahm weiterhin Alben auf und absolvierte Auftritte - vorwiegend in Asien, wo er immer noch erfolgreich war. Page hinterlässt seine Partnerin Charlie und drei Kinder.

Es ist nicht bekannt, ob Page womöglich an Depressionen gelitten hat. Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111