"Thor: Ragnarok": Der düstere erste Trailer ist da

Nein, so bald findet der Hype um die Marvel-Filme kein Ende: Am Montagnachmittag ist der erste Trailer zum neuen Streifen "Thor: Ragnarok" veröffentlicht worden. Und binnen weniger Stunden haben allein auf Youtube mehrere Millionen User das Video angesehen. Im Zentrum des gut zwei Minuten langen Clips stehen Chris Hemsworth (33) als Thor in großen Schwierigkeiten und Cate Blanchett (47) als Widersacherin Hela im sexy Outfit. Einen Lacher gibt es im Trailer aber auch - und das ausgerechnet vor dem großen Kampf Thor gegen Hulk...

Der dritte Film aus der "Thor"-Reihe soll wohl Ende Oktober in die deutschen Kinos kommen. Neben Blanchett und Hemsworth werden auch Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo, Idris Elba und Anthony Hopkins zu sehen sein. Regisseur Taika Waititi (41, "Eagle vs Shark - Liebe auf Neuseeländisch" ) hatte "Entertainment Weekly" bereits im März erklärt, dass der Film einen etwas anderen Ton anschlagen werde als die beiden Vorgänger .