"Thor: Ragnarok": Chris Hemsworth verliert sein wallendes Haar

Schauspieler Chris Hemsworth (33, "The Huntsman & The Ice Queen" ) kehrt am 26. Oktober 2017 als Thor auf die Kinoleinwand zurück. Doch eines wird dem Donnergott in "Thor: Ragnarok" fehlen: Sein wallendes, blondes Haar. Auf neuen Fotos, die das US-Magazin "Entertainment Weekly" veröffentlicht hat, trägt Thor eine schicke Kurzhaarfrisur - und tauscht seinen geliebten Hammer Mjölnir gegen zwei riesige Schwerter ein. Außerdem gewähren die Bilder einen ersten Blick auf Cate Blanchett (47, "Blue Jasmine") und Tessa Thompson (33, "Creed - Rocky's Legacy" ).

Oscar-Gewinnerin Blanchett spielt Thors Widersacherin Hela, die Göttin des Todes. Mit langen schwarzen Haaren, verruchtem Augen-Make-up und einem schwarzen, engen Jumpsuit sieht sie wie die ideale Superschurkin aus. Thompson wiederum schlüpft in die Rolle der Kriegerin Valkyrie. Sie ist in ein sexy Leder-Outfit gehüllt und trägt eine raffinierte weiße Kriegsbemalung um die Augen. Loki alias Tom Hiddleston (36, "The Night Manager" ) ist hingegen in gewohnter Montur samt langen dunklen Haaren zu sehen.

Kleiner Sneak Peek zur Story

Regisseur Taika Waititi (41, "Eagle vs Shark - Liebe auf Neuseeländisch" ) erklärte der "Entertainment Weekly", dass der Film einen etwas anderen Ton anschlägt als seine Vorgänger. Die Menschen sollen schließlich mitfiebern können, ob der Held der Geschichte Erfolg hat. Nervös sei er deswegen aber keineswegs. Er habe ein gutes Gefühl. Auch zum Plot gibt es erste Details.

Die Story beginnt damit, dass Hela aus Versehen aus dem Gefängnis freigelassen wird und Terror verbreitet. Thor befindet sich unterdessen im Exil auf dem trostlosen Planeten Sakaar, wo er gezwungen ist, als Gladiator gegen andere verstoßene Krieger und Ungeheuer zu kämpfen. Unter denen befindet sich sein einstiger Bruder im Geiste, Hulk (Mark Ruffalo). Er ist der größte Kämpfer des Planeten. Idris Elba, Anthony Hopkins, Jeff Goldblum und Karl Urban sind ebenfalls in "Thor: Ragnarok" zu sehen.