Thomas Heinze denkt über Hochzeit nach

Eigentlich könnte man meinen, Thomas Heinze (53, "Der Wixxer" ) hält nichts von der Ehe. Schließlich ist er schon fünfzehn Jahre mit Radiomoderatorin Jackie Brown (45) zusammen - und zwar ohne Trauschein. In der VOX-Show "The Story of My Life" sorgte der Schauspieler jetzt aber für eine Überraschung. Denn plötzlich war doch von Heiratsantrag und Hochzeit die Rede.



So sollen Thomas Heinze und Jackie Brown mit 95 und 85 Jahren aussehen

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Promis künstlich altern. Mit ergrauten Haaren und Falten-Make-up wurde Heinze in sein 93-jähriges Ich versetzt, seine Freundin erschien als 85-Jährige. Dies vor Augen sinnierte der Mime, dass beide doch den Bund der Ehe eingegangen seien. Er erklärte auch gleich, wie der Antrag seiner Vorstellung nach abgelaufen sein könnte: "Der Antrag kam von mir. Wir waren an einem See und da habe ich ein kleines Orchester bestellt. Unsere Enkeltochter kam mit einer Haiflosse angeschwommen, mit dem Ring obendrauf. Da konnte sie nicht Nein sagen."

Ob das wirklich so passieren wird? Bis dahin bleiben den beiden jedenfalls noch ein paar Jahre in wilder Ehe. Denn der gemeinsame Sohn ist erst 13 Jahre alt. Bis es eine Enkeltochter geben wird, kann es also noch eine gute Weile dauern.