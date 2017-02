Thomas Gottschalk eine Woche lang zum Nachhören

Entertainer Thomas Gottschalk (66, "Herbstblond" ) geht am heutigen Sonntagabend wieder live auf Sendung: Die zweite Ausgabe der Radioshow "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow" beginnt um 19.05 Uhr auf Bayern 1. Und hieß es erst, dass es "die Sendung wegen des hohen Musikanteils und den damit verbundenen Musik-Rechten nicht zum Nachhören" geben werde, ist nun doch eine Lösung gefunden worden:

"Wir werden die Sendung von Thomas Gottschalk mitschneiden und für alle, die sie verpasst haben, auf unserer Website (br.de/radio/bayern1) zum Nachhören bereitstellen. Dies ist ab Montag früh (6.2.) für sieben Tage möglich", heißt es in der Mitteilung an spot on news.

Jeden ersten Sonntag im Monat präsentiert Thomas Gottschalk live aus dem Bayern-1-Studio im Münchner Funkhaus die großen Hits der Rock- und Popgeschichte der 1970er und 1980er Jahre bis heute.