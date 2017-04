The Weeknd: Erstes Knutsch-Foto mit Selena Gomez auf Instagram

Paparazzi-Fotos von Sängerin Selena Gomez (24, "Revival" ) und Musiker The Weeknd (27, "Can't Feel My Face" ) gibt es bereits seit einigen Monaten. Sie sollen seit Anfang Januar ein Paar sein. Doch eine Promi-Beziehung gilt bekanntlich nur dann als offiziell, wenn es Pärchen-Fotos auf Instagram gibt. Nun hat Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, seine neue Beziehung erstmals selbst bestätigt: Er postete ein Bild auf seinem offiziellen Instagram-Account, auf dem ihm Gomez einen Kuss auf die Schläfe gibt.

Der Hintergrund des Fotos ist sehr dunkel, lediglich die Gesichter der beiden sind in rötliches Licht getaucht. Die 24-Jährige hat einen Arm um den Hals von The Weeknd geschlungen und ihre Hand liegt an seiner Wange. Beide haben bei diesem innigen Moment offenbar die Augen geschlossen. Der 27-Jährige ersparte sich einen Kommentar dazu. Wie heißt es so schön? Ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte.