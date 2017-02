The Weeknd: Das sind seine Must-haves von H&M

H&M lässt für seine "Spring Icons"-Reihe regelmäßig angesagte Künstler Trendteile für die bevorstehende Saison zusammenstellen. Und dieses Mal darf The Weeknd (26) ran. Die Auswahl des "Starboy" -Sängers umfasst Bomberjacken und lässige Hoodies, aber auch Hemden sowie locker geschnittene Stoffhosen und Basic T-Shirts. Die Farbpalette ist mit Schwarz-, Weiß-, Beige- und Olivtönen neutral gehalten.

"Mir hat die Auswahl meiner 'Spring Icons' sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es, urbane Stücke wie Bomberjacken und Kapuzenpullover mit gut geschnittenen T-Shirts und Blazern zu kombinieren", verrät The Weeknd, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, in einem Statement des schwedischen Moderiesen.

Jedes Teil sei unangestrengt und modern, genau wie Männermode sein sollte, betont der 26-Jährige. Sein Händchen für Mode blieb auch Chef-Designer Andreas Lowenstam nicht verborgen. "Abels Geschmack und Style passt perfekt zu H&Ms Männermode für das kommende Frühjahr. Er hat ein tolles Auge für die Details und versteht es, neu aufgelegte Klassiker für den perfekten Streetwear-Look zu kombinieren", schwärmt er über den Künstler. "Spring Icons Selected by The Weeknd" ist ab dem 2. März online und in allen H&M-Geschäften erhältlich.